حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج السرطان أنّه لا يدخل أي علاقة عاطفية إلا عندما يشعر بالثقة والأمان الكامل تّجاه الطرف الآخر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.