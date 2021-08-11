إصابة شخصين في اصطدام «موتوسيكل» بأحد المارة في المنصورة

أصيب شخصان من محافظة الدقهلية باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابهما، نتيجة حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل»، وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، على طريق «المنصورة – أجا»، أمام قرية «نقيطة»، بدائرة مركز المنصورة

وأكدت التحقيقات أن المصاب الأول كان يقود الدراجة النارية وفوجئ بعبور المصاب الثاني الطريق أمامه فجأة مما أدى إلى اختلال مقود القيادة بيده واصطدم به وسقوطهما ارضا وحدوث إصابتهم وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

بلاغ باصطدام دراجة نارية بأحد الأشخاص في المنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة باصطدام دراجة نارية بأحد الأشخاص على طريق «المنصورة – أجا»، أمام قرية «نقيطة» دائرة المركز.

إصابات خطيرة بشخصين في حادث المنصورة

انتقل ضباط مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من أسامة أحمد شعبان، 25 سنة عامل، ومقيم في قرية «شها» دائرة مركز المنصورة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وصابر محمد عوض الطحان، 55 سنة عامل، ومقيم في قرية «نقيطة» دائرة مركز المنصورة، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمني، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولا يمكن استجوابهم.

عبور مفاجئ سبب حادث المنصورة

وبسؤال كل من شقيق المصاب الأول عبد الرحمن أحمد شعبان، 21 سنة طالب ومقيم في قرية «شها»، وزوج كريمة المصاب الثاني إبراهيم الدسوقي المتولي 42 سنة عامل، ومقيم قرية «نقيطة»، في محضر الشرطة، قررا بأنه حال قيادة المصاب الأول دراجته النارية رقم «د ج ل 3417» باتجاه المنصورة فوجئ بعبور المصاب الثاني الطريق أمامه فجأة مما أدى إلى اختلال مقود القيادة بيده واصطدم به وسقوطهما ارضا وحدوث إصابتهما، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تم رفع آثار الحادث وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10798 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.