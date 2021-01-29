إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة أثر انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية صباح اليوم الجمعة.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم ثان الإسماعيلية، يفيد بانقلاب دراجة نارية قرب نقطة شرطة الشهداء التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن المصابين هم عبد الحميد خضر شحات، 35 سنة، مقيم بشارع الثلاثيني، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود سيد محمد، 18 سنة، مقيم نفس العنوان، مصاب بكسر في القدم وسحجات وكدمات مختلفة، وإمام سيد أحمد، 65 سنة، مقيم بالبلابسة بدائرة القسم، مصاب بكسر وجرح وسحجات وكدمات مختلفة.

وقال مصدر طبي: إنه جرى علاج المصابين بإجراء جراحات الطوارئ لهم، مؤكدا استقرار حالتهم الصحية، وعدم وجود حالة خطرة.

وأصيب 10 أشخاص، مساء أمس الخميس، بكسور وإصابات مختلفة جراء تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن المصابين أصيبوا بكسور مختلفة واشتباه بكسر في العمود الفقري وجروح قطعية وكدمات وسحجات بالجسم.

ولقي شخص مصرعه في حادث آخر قرب قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

وقالت المصادر إن سيارة تحمل رقم 2495 ق ف بنزلة قرية المنايف قرب ارتكاز كمين السماكين الأمني

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت جثمان سيدة في العشرينيات من العمر تدعى فاطمة نصر عباس مقيمة بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد لثلاجة مستشفى فايد المركزي، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.