مصرع صاحب محل ألبان في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي صاحب محل ألبان في محافظة الدقهلية مصرعه، اليوم، إثر انقلاب سيارة نجله «بيك أب» أثناء سيرهما أمام قرية «الشبول»، بدائرة مركز شرطة المنزلة، وأكد نجل المتوفى أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاة والده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ورود بلاغ بوفاة صاحب محل ألبان

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المطرية العام بوصول المدعو «أبو بكر محمد جمال إبراهيم»، 57 سنة صاحب محل ألبان، ومقيم بقرية العصافرة دائرة مركز المطرية جثة هامدة.

نجل المتوفي: انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الخلفي

انتقل ضباط مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص وسؤال نجل المتوفي المدعو إسلام أبو بكر محمد جمال، 23 سنة، حاصل علي ثانوية عامة، ومقيم بذات القرية في محضر الشرطة، أكد بأنه حال قيادته سيارته رقم «دي ط 3264 نقل بيك اب» أمام قرية الشبول دائرة مركز المنزلة وبرفقته والده اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاة والده، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2339 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثة.