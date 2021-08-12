حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تميل شخصية مولود برج العذراء إلى حب المغامرة، والبحث عن كلّ ما هو جديد في عالم المغامرات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وقد تحقق مكاسب ونجاحات إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يمدك الفلك اليوم بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.