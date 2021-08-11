بالأسماء.. 11 مصابا في انقلاب «ميكروباص» على صحراوي سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، قبل قليل، 11 مصاباً، بينهم 4 أطفال، نتيجة انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الشرقي، طريق «البحر الأحمر»، باتجاه محافظة قنا، تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاع بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

نتج عن الواقعة إصابة كل من «أسامة ع.»، 21 سنة، مصاباً بكدمات بالجسم، و«هيلانة ع.»، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«هاني ش.»، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إسماعيل ح.»، 24 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد ح.»، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد ح.»، 12 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، و«حسن ح.»، 14 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«حسين ع.»، 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات العنقية، و«مختار ج.»، 22 سنة، مصاباً بكدمات بأنحاء الجسم، و«إبراهيم م.»، 20 سنة، مصاباً بكدمات بالجسم، و«عماد ر.»، 9 سنوات، مصاباً بكدمات بالفقرات القطينة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.