نيللي كريم بـ«فستان الفرح» مع هشام عاشور قبل عقد القران والزفاف «صور»

يستعد كل من الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور، لعقد قرانهما بعد قليل، والاحتفال بزفافها مساء اليوم الأربعاء، في الساحل الشمالي. وحرصت نيللي كريم، على التقاط بعض الصور مع هشام عاشور، فور اتداء فستان الزفاف الأبيض، وقبيل استقبال الضيوف.

حسن أبو الروس يفاجئ نيللي كريم في الساحل

وكان الفنان حسن أبو الروس، أحد أبطال مسلسل «بـ100 وش»، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «موسى»، أنه سُيسافر إلى الساحل الشمالي، للتواجد بجانب نيللي كريم، ومشاركتها الفرحة، مؤكدا أنه سيُقدم للعروسين العديد من المفاجآت الترفيهية خلال حفل الزفاف.

تأجيل عقد قران نيللي كريم بسبب وفاة دلال عبد العزيز

وكانت الفنانة نيللي كريم، قررت تأجيل مراسم عقد القران من هشام عاشور، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم

يذكر أنّ هشام عاشور، أحد عمالقة لعبة الأسكواش السابقين، هو الشقيق الأكبر لنجم منتخب مصر للأسكواش رامي عاشور، ويعد الأخير من أفضل لاعبي العالم في الأسكواش حاليا ومن ضمن أفضل المصنفين على العالم.

وأنشأ هشام عاشور، أكاديمية في أمريكا، ولكنه قرر العودة إلى مصر، وبسبب ظروف كورونا قرر شقيقه الأصغر رامي عاشور، أن يتعاونا ويفتتحان عدة أكاديميات في مصر .

رامي عاشور إلى جانب إنجازاته في بطولات الأسكواش العالمية، يستعد لطرح أجدد أغانيه هذا الصيف، كما شارك بآخر أغنية له «أبطالنا كتير»، في بطولة الجونة للأسكواش الأخيرة، وقام بتقديم البطولة شقيقه الأكبر هشام عاشور.