الصور الأولى من تجهيزات نيللي كريم لحفل زفافها

نشرت إحدى صديقات الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»، عدد من الصور الأولى الخاصة بتجهيزات حفل زفاف الفنانة الشابة والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء، فى الساحل الشمالى.

ومن المقرر أن تحتفل الفنانة نيللي كريم اليوم بحفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش الشهير رامى عاشور، فى هاسيندا وايت بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين «المحدد عددهم» بسبب جائحة «كورونا».

وظهرت الفنانة نيللي كريم فى الصور وهى تضع المكياج المقرر أن تظهر به فى اطلالتها الخاصة كعروس اليوم، ومن المنتظر أن يبدأ حفل الزفاف خلال الساعات القليلة المقبلة.