نيللي كريم تؤجل حفل زفافها بسبب وفاة دلال عبد العزيز

قررت الفنانة نيللي كريم تأجيل حفل زفافها من هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت، مساء السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

وحظي قرار نيللي كريم بأن تؤجل حفل زفافها، بإشادات واسعة من قبل الجمهور، الذي يأتي احترامًا لمشاعر أسرة سمير غانم، والمتمثلة في الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

وكان من المفترض أن تقام الحِنة اليوم الأحد؛ على أن يقام عقد القران في اليوم التالي، إلا أنّ نيللي كريم تؤجل حفل زفافها، حسبما قالت لـ«الوطن»، وقررت عقد قران فقط بعد انتهاء الثلاثة أيام فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، قد نشرت صورة لوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة والدتها عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب حسن الرداد: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».