أول صورة من تحضير حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي

عقدت الفنانة نيللي كريم وخطيبها، لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، حفلا بسيطا في الساحل الشمالي قبل ساعات من عقد قرانهما المقرر اليوم في الساحل الشمالي.

الحفل البسيط الذي أقيم بالأمس، اقتصر على الأصدقاء المقربين لنيللي وهشام، على أن يحضر نجوم الفن والرياضة اليوم في الحفل الكبير الذي أيضا سيكون بعيدا عن أنظر الإعلام.

حفل الزفاف في الساحل الشمالي

وفي خطوة لاقت استحسان الكثيرين، كانت نيللي كريم أجَّلت حفل زفافها من لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض.