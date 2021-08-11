تحذير شديد من «تموين المنيا»: سحب رخصة المخابز المخالفة نهائيا

حذرت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، أصحاب المخابز والبقالين التموينيين من تجميع البطاقات التموينية الخاصة بصرف حصص التموين والخبز من المواطنين، تنفيذاً لقرار وزير التموين رقم 142الصادر في 8 أغسطس الجاري، بعدم تجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، حرصاً على عدم تنفيذ العقوبات الواردة بنص القرار الوزاري.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً يتضمن أنه يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية، وكافة المتعاملين بالبطاقات التموينية، تجميع البطاقات التموينية، ولايجوز لأصحاب البطاقات التموينية تركها لدى هذه الجهات لأي سبب من الأسباب.

كما تضمن القرار أنه في حالة وجود أي بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني، يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 182 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخبز البلدي، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة تكرار ذلك، يتم سحب التراخيص نهائياً.

وتضمن القرار كذلك أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة، التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة، يسقط صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفدين بها في المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إلغاؤها نهائياً.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في وقت سابق من الأسبوع الماضين عن ضبط 66 مخالفة تموينية، خلال حملات تفتيشية مفاجئة، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضايا أخرى متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 10 مخالفات تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التموينية بصفة دورية ومستمرة.

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