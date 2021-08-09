«حمزة»: 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء

كشف المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنجازات الوزارة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، التي جعلت القطاع ينتقل من الظلام وكثرة انقطاع التيار إلى وجود احتياطي كبير، مؤكدًا أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الكهرباء واهتمامه به كان بداية حقيقية للتغيير والتطوير في هذا القطاع، موضحًا أن توفير الكهرباء يُعد أمن قومي.

وصلنا بملف الأحمال الكهربائية إلى مقاييس لم تحدث قبل ذلك

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامية ندى رضا، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصلت بملف الأحمال الكهربائية إلى مقاييس لم تحدث قبل ذلك، إذ جرى إضافة 33800 ميجاوات للأحمال الكهربائية، وهناك احتياطي يصل إلى أكثر من 11 ألف ميجاوات، وأصبحنا نصدر الكهرباء للخارج، «اشتغلنا على جودة التوزيع الكهربائي وشبكات الكهرباء».

مضاعفة مقومات محولات كهربائية و الخطوط الهوائية

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه جرى مضاعفة مقومات محولات كهربائية« ضاعفنا الخطوط الهوائية التي تنقل لمحافظات الصعيد والدلتا مرة ونصف عن 2014»، موضحًا أن هناك 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، ما يمثل 9 أضعاف ما كان ينفق على شبكات توزيع الكهرباء وما زلنا نعمل على تطوير هذه الشبكات.

طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية لترشيد الاستهلاك

وأوضح أيمن حمزة، أنه يجب على المواطنين اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية، فمصر تتحول في الوقت الحالي إلى شبكة طاقة ذكية، تتفاعل بين المستهلك وشركة التوزيع وبين وزارة الكهرباء عبر بروتوكولات تسمح بالتواصل بينها.