بـ«نص القانون».. اعرف عقوبة زراعة شجرة بالقرب من أسلاك الكهرباء

تعقد القطاعات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ندوات ولقاءات مع المواطنين بجميع الفروع التابعة لشركات التوزيع بالمحافظات بهدف توعية ورفع مستوى الوعي لدى المواطن، للتعريف بمكامن الخطورة للقاطنين بجوار الأبراج والشبكات الكهربائية والمسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية لحماية المواطنين ومقدراتهم وممتلكاتهم.

عقوبات البناء فوق أو بالقرب من أسلاك خطوط كهرباء الضغط العالي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القانون رقم (63) لسنة 1974 وتعديلاته، قال: « يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاء أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون، وحالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال هدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف».

المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والبناء بالقرب منها

وحدد القانون مسافات آمنة يجب أن يلتزم بها المواطن عند قيامه بالبناء سواء فوق أو بالقرب من أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة، كالتالي:

- الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا.

- الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 مترًا.

- الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار.

- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار.

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة متران.

عدم إقامة أي مساكن عشوائية في حرم الخطوط الهوائية

أشار المصدر إلى التنبيه المستمر من قبل قطاعات الكهرباء للمواطنين بعدم إقامة أي مساكن عشوائية في حرم الخطوط الهوائية التي يمكن أن تهدر جهد العاملين في القطاع وحتى لا يتعرض المواطن لأخطار الكهرباء، والتي تعرض حياته و أسرته إلى الهلاك، ويتسبب في انقطاع التيار وسوء الخدمة.