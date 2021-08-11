من الأرصاد للمواطنين: مفيش موجة حارة الأسبوع الجاي

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يتردد عن موجة حارة جديدة الأسبوع المقبل أمر غير صحيح، ومجرد شائعات على «الشوسيال ميديا»، لافتة إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض بداية من يوم الأحد الماضي إلى منتصف الأسبوع المقبل، وكانت تصل إلى 43 درجة، وأصبحت حاليًا 38 درجة، كما أنها ستنخفض بشكل تدريجي في النصف الثاني من شهر أغسطس وستعود للمعدلات الطبيعية.

وجود نسبة رطوبة

وأضافت «شاكر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت، وسالي شاهين، أنه في ساعات الليل بدأت درجات الحرارة تنخفض أيضًا مع وجود نسبة رطوبة في الليل، وهذه الأجواء مستمرة إلى يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أنها ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية في كل عام.

درجات الحرارة المتوقعة

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على القاهرة تتراوح بين 37 و38 درجة، وعلى السواحل من 31 درجة إلى 32 درجة، وتتراوح على جنوب البلاد من 42 درجة إلى 43 درجة مئوية.

ونفت وجود أي موجة حارة خلال الأسبوع المقبل، مشددًة على وجود تحسن في أجواء الطقس ودرجات الحرارة.

تغييرات مناخية يشهدها العالم

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بعد إعلان لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرًا عن الاحتباس الحراري أو التغيير المناخي الذي يشهده العالم كله، والذي توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترات السابقة في جميع أنحاء العالم، هذا يجعل مصر من ضمن الدول التي سوف تشهد ارتفاعا أعلى من المعتاد عليه الطقس في ذلك التوقيت من العام، مضيفا أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية والتي شعر بها المواطنون بشكل كبير وفي جميع محافظات مصر كانت نتيجة الاحتباس الحراري الذي أقرته الأمم المتحدة.