«أوقاف المنيا» تكشف تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت إدارة الدعوة وشئون القرآن بمديرية الأوقاف في محافظة المنيا، عن فتح باب التقديم في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 أغسطس الجاري.

فروع المسابقة

تجري المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في 3 فروع، وتشمل مراحل عمرية مختلفة، ومنها الكبار، شريطة ألا يزيد العمر عن 35 عاماً، وذوي الاحتياجات الخاصة حتى عمر 30 عاماً، والنشء والأطفال حتى عمر 12 عاماً.

الفرع الأول لمسابقة القرآن الكريم العالمية: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل من الجنسين (الذكور والإناث)، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين الذكور والإناث، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من الذكور والإناث، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 12 عاماً.

الأوراق المطلوبة

حددت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا بعض الأوراق لثبوتية للتقديم في المسابقة العالمية السنوية لحفظ القرآن الكريم وهي:

1- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3- صورة من شهادة الميلاد للمتقدم.

طريقة التقديم

يتم التقديم للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، ورقيا بقسم شئون القرآن بمسجد التوحيد بالإخصاص، التابع لمديرية الأوقاف بمدينة المنيا، ويمكن التواصل علي رقم الهاتف المحمول (01113632014).