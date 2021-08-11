أمير كرارة بعد طرح فيلم «موسى»: استنوا «ملاك الموت»

دعا الفنان أمير كرارة الجمهور لمُشاهدة فيلم «موسى»، الذي طُرح في السينمات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكشف أمير كرارة عن كواليس فكرة «المستضعفون»، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده».

وتابع: «بس بعد ما شُوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقول لكم أنكم هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد.. واستعدوا لعالم سينمائي عربي.. استنوا ملاك الموت.. ليفل تاني للوحش».

ويظهر أمير كرارة ضيف شرف في أحداث فيلم «موسى»، الأمر الذي يُمهد ليكون بطلًا لأحداث الجزء الثاني من سلسلة «المستضعفون»، والتي افتتحها المخرج بيتر ميمي بـ«موسى».

وكان أبطال وصُنّاع فيلم «موسى»، احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، حيث حضر الفنان إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وسارة الشامي، وصبري فواز وسليمان عيد وآخرون.

علي ربيع وأوس أوس يباركان لـ كريم محمود عبدالعزيز

كما حرص عدد من الفنانين، على مساندة كريم محمود عبد العزيز في العرض الخاص، وتقديم التهنئة له في هذه التجربة السينمائية، منهم علي ربيع، ومحمد أسامة أوس أوس، وحسن أبو الروس، وهنا الزاهد، ومايان السيد، وعمر الشناوي وآخرين.

كما حرص عدد كبير من ضيوف الحفل، على التقاط الصور التذكارية مع مجسم «موسى» الموجود داخل دور العرض السينمائي، والذي يتجاوز طوله مترين تقريبًا.

أبطال فيلم موسى.. كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار

فيلم «موسى» هو أول أجزاء سلسلة «المستضعفون» التي سبق أن أعلن عنها المخرج بيتر ميمي، والفيلم من بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد مالك، ومحمود حافظ وسارة الشامي.