لأول مرة.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بترتيب الطالب على المحافظة والمدرسة
«التعليم»: التظلمات نتيجة الثانوية العامة ستثبت نزاهة عمليات التصحيح
كتب:
أميرة فكري
07:27 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
أرشيفية
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيشهد هذا العام طريقة عرض مبتكرة بحيث يتاح للطالب معرفة مستواه وتصنيفه بين زملائه في الدفعة: «وهذا شيء مهم للغاية لكل طالب مجتهد، ليعرف إن كان متميزا عن غيره من الطلاب في مادة واحدة أو أكثر، أو كان متميزا عن باقي الطلاب في نطاق المحافظة التي ينتمي إليها».
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لأول مرة سوف تتيح الوزارة -عبر موقعها الرسمي- عند اطلاع الطالب على نتيجة الثانوية العامة، أن يعرف ترتيبه بين زملائه في نفس المدرسة، وترتيبه بين زملائه في ذات الإدارة، والمحافظة أيضا، قائلاَ: «سيتاح للطالب معرفة هل هو من أوائل المحافظة التي يعيش فيها أم لا؟، وقد يكون الأول على مدرسته، أو من الأوائل على مستوى إدارته التعليمية، بحيث يفتخر بنفسه وبمستواه التعليمي وبتحصيل الدراسي».
إعادة كل مرحلة من التصحيح مرتين قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021
ولفت المصدر إلى أن التصحيح الإلكتروني للطلاب أتاح كل هذه المزايا، وسيكون بإمكان الطالب أيضا أن يعرف ترتيبه في مادة بعينها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة، بشكل يعطيه دفعة معنوية، حتى لو كان مجموعه العام النهائي لا يؤهله لأن يكون من الأوائل على مستوى المحافظة أو الجمهورية.
وأكد المصدر، أنه خلال التصحيح الإلكتروني للامتحانات، جرت إعادة كل مرحلة من مراحل التصحيح والرصد والتجميع، مرتين، للتأكد من عدم وجود أي خطأ في أي مرحلة، وهذا شيء يطمئن أي طالب لنزاهة وشفافية التصحيح، وعدم الشك في أي خطوة جرت، بمعنى أن النتيجة نزيهة 100%، وسوف تثبت التظلمات حقيقة ذلك.
وأشار إلى أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيجري إرسالها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنفس الطريقة امتبعة كل عام، مقسمة إلى شرائح في كل شعبة، بحيث يجري تحديد التنسيق بذات الطريقة المتبعة سنويا.
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