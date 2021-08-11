لأول مرة.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بترتيب الطالب على المحافظة والمدرسة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيشهد هذا العام طريقة عرض مبتكرة بحيث يتاح للطالب معرفة مستواه وتصنيفه بين زملائه في الدفعة: «وهذا شيء مهم للغاية لكل طالب مجتهد، ليعرف إن كان متميزا عن غيره من الطلاب في مادة واحدة أو أكثر، أو كان متميزا عن باقي الطلاب في نطاق المحافظة التي ينتمي إليها».

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لأول مرة سوف تتيح الوزارة -عبر موقعها الرسمي- عند اطلاع الطالب على نتيجة الثانوية العامة، أن يعرف ترتيبه بين زملائه في نفس المدرسة، وترتيبه بين زملائه في ذات الإدارة، والمحافظة أيضا، قائلاَ: «سيتاح للطالب معرفة هل هو من أوائل المحافظة التي يعيش فيها أم لا؟، وقد يكون الأول على مدرسته، أو من الأوائل على مستوى إدارته التعليمية، بحيث يفتخر بنفسه وبمستواه التعليمي وبتحصيل الدراسي».

إعادة كل مرحلة من التصحيح مرتين قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ولفت المصدر إلى أن التصحيح الإلكتروني للطلاب أتاح كل هذه المزايا، وسيكون بإمكان الطالب أيضا أن يعرف ترتيبه في مادة بعينها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة، بشكل يعطيه دفعة معنوية، حتى لو كان مجموعه العام النهائي لا يؤهله لأن يكون من الأوائل على مستوى المحافظة أو الجمهورية.

وأكد المصدر، أنه خلال التصحيح الإلكتروني للامتحانات، جرت إعادة كل مرحلة من مراحل التصحيح والرصد والتجميع، مرتين، للتأكد من عدم وجود أي خطأ في أي مرحلة، وهذا شيء يطمئن أي طالب لنزاهة وشفافية التصحيح، وعدم الشك في أي خطوة جرت، بمعنى أن النتيجة نزيهة 100%، وسوف تثبت التظلمات حقيقة ذلك.

وأشار إلى أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيجري إرسالها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنفس الطريقة امتبعة كل عام، مقسمة إلى شرائح في كل شعبة، بحيث يجري تحديد التنسيق بذات الطريقة المتبعة سنويا.