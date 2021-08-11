«قبل الجامعة».. 4 مراحل يعيشها الطالب بعد نتيجة الثانوية العامة 2021

يترقب طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلانها في الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن للطلبة التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور ظهورها عبر بوابة «الوطن»، كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الروابط الرسمية التي تحددها وزارة التربية والتعليم فور إعلان النتيجة.

مراحل يمر بها الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يمر الطالب بعدة مراحل حتى يلتحق بالجامعة، وهي:

أولًا: تقديم التظلمات

يُفتح باب تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ويتم سداد 100 جنيه مقابل كل مادة، والتظلمات حق كفله القانون لطلاب الثانوية، كما يحق بأي طالب التقدم بتظلم.

ثانيًا: ملء رغبات تنسيق الثانوية

بعد ذلك يسجل الطالب رغباته للالتحاق بالكليات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، في فترة معينة يتم تحديدها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثالثًا: تقديم طلبات تقليل الاغتراب

يُفتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ويعد الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

رابعًا: الكشف الطبي للطلاب

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ونتيجة تقليل الاغتراب، يستعد الطالب بتحضير أوراق ثم يطبع بطاقة الترشيح من الموقع ويستخدمها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد، وإجراء الكشف الطبي وفقًا للجداول المحددة التي تعلنها كل جامعة لطلاب كلياتها.