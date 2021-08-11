قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك مزايا التصحيح الإلكتروني

تختلف الثانوية العامة لهذا العام عن السنوات الماضية في الكثير من الجوانب، أبرزها طريقة عقد الامتحانات والتي تمثلت في نظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية وصولاً للتصحيح الإلكتروني والذي يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، هناك العديد من المزايا لعملية التصحيح الإلكتروني، كشفت عنها سوزان سمير، رئيسة قسم العلوم بمدرسة الغردقة الدولية، مؤكدة أنه يحفظ حق الطالب.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على مزايا التصحيح الإلكتروني

وأضافت «سوزان» لـ«الوطن»، أنه يجب على طالب الصف الثالث الثانوي قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الاطمئان والتأكد من نزاهة تصحيح الامتحانات ونتائجها، موضحة أن مزايا التصحيح الإلكتروني يعتبر أحد ملامح عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم والذي يعتبر توجه العالم حالياً لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده القرن الواحد والعشرين، وخاصة في قطاع التعليم وتماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. التصحيح الإلكتروني يحقق المساواة

وتابعت، بأن التصحيح الإلكتروني يخلص الطلاب وأولياء الأمور من حالة التوتر التي تنتابهم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنه يتميز بالموضوعية والبعد عن الذاتية أى عدم التأثر بالحالة النفسية أو المزاجية للمصحح فى تقدير إجابات الطلاب في جميع الامتحانات، مؤكدة أنه يوفر قدراً كبيراً من الدقة في الحصول على النتائج فلا مجال لترك نقطة أو أكثر بدون تصحيح أو تقديرها بشكل خاطئ.

وأوضحت رئيسة قسم العلوم، أن التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2021 يوفر الوقت والجهد لكلاً من الطالب والمعلم وذلك لسرعة التصحيح والحصول على النتائج بدقة، ويساعد على القضاء نهائياً على ظاهرة الغش بين الطلاب وذلك لاختلاف نماذج الأسئلة وترتيب الأسئلة بين طالب وأخر التي تتطلبها العملية قبل التصحيح.

التصحيح الإلكتروني يقدم نتيجة الثانوية العامة 2021 بشفافية وصدق

وأكدت أن امتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة كانت تحتاج إلى تكاليف باهظة في في عمليات التصحيح لأنها تتم يدوياً، وهو ما لا يحتاجه التصحيح الإلكتروني، مؤكدة أن الثانوية العامة لهذا العام تختلف عن السنوات السابقة، لأن لا يوجد مجال للتقدير الخاطئ لإجابات الطلاب، مؤكدة أنه يضمن المساواة فى تقدير درجات الأسئلة مما يزيد من صدق النتائج.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يجب على الطلاب إدراك الجهد الذي تبذله الوزارة في إنهاء عملية التصحيح إلكترونياً بما يوفر قدر كبير من الكفاءة والسرعة في تقدير درجات الاختبار، ويوفر التكاليف المخصصة لإقامة المصححين وانتقالاتهم من مكان لآخر، ويوفر التكاليف المرتفعة لشراء أوراق الإجابات الجاهزة بكميات كبيرة، وهو ما يتيح الفرصة لتوجيه هذه الجهود في خدمة الطالب وتقدير نتائجه إلكترونياً بكل شفافية.