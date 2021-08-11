«الأرصاد» تحذر المصيفين من نزول الشواطئ الفترة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد أن وصلت العظمى فيه إلى 43 درجة في محافظة القاهرة، لافتة إلى أن درجات الحرارة تتفاوت بين 37 إلى 38 درجة هذا الأسبوع في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الرطوبة تصل إلى 90% في الليل والصباح

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية مستقرة وتترواح ما بين 32 و31، ولكن الرطوبة مرتفعة وتصل إلى 90% في ساعات الليل والصباح الباكر، وسترتفع الأمواج على البحر المتوسط وتتراوح بين متر ونصف إلى مترين على مدار الثلاث الأيام القادمة.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج والغرق

ونبهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصيفين لمنع حدوث مشاكل أو غرق، مشيرة إلى أن الطقس مستقر تمامًا على باقي أنحاء الجمهورية مع وجود شبورة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية ولكنها تختفي في صباحا، ولا تؤثر على حركة المرور في الطرق، موضحة أن الرطوبة المرتفعة يشعربها الأشخاص في وقت الظهيرة، إذ يعتقد أن درجات الحرارة أعلى مما عليها بـ4 أو 5 درجات.

وتشهد القاهرة موجة حارة شعر بها المواطنون الأسبوع الماضي، واتجهت نسبة كبيرة إلى المصايف، من أجل الهروب من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.