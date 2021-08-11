«البحوث الفلكية»: انتظروا أمطارا لامعة تهبط من السماء غدا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إنه مع بداية شهر هجري جديد يُشكل الهلال شكلًا جماليًا في السماء، لكن يُضاف لجماله في هذا اليوم هو اقترانه مع كوكب الزهراء، موضحًا أن وجود اقتران يُعطي ظاهرة فلكية جميلة لكل هواء ومتابعي الفلك، كما أن هذه الظاهرة تُرى بالعين المجردة ويُشاهدها الكثير من المواطنين من مُحبي الظواهر الفلكية، إذ كانت قبل أذان المغرب وتستمر مدة ساعة أو ساعة ونصف.

أضرار النظر إلى السماء

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم أف إم»، أن القمر دخل الغروب سريعًا، ويجب الاستمتاع به لأنه لا يوجد أي أضرار أو خطورة من النظر إلى السماء، كما أن الكاميرات المعظمة ستضيف تفاصيل أكثر، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته بالاستمتاع غًدا بنزول شهب البرشاويات، التي تهبط من السماء مثل الأمطار اللامعة.

أفضل مكان لمشاهدة الشُهب

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إلى أن تلك الشُهب مجرد وصولها للغلاف الجوي تحترق ونراها على شكل لامع مثل الألعاب النارية الطبيعية، وأن أفضل مكان لمشاهدة هذه الظاهرة، هو أي مكان خارج الأضواء الثاقبة في المدن فكلما كان هناك قلة أضواء كانت الرؤية أوضح للظاهرة الفلكية.

وبحسب وكالة «ناسا»، فإن مراقبي النجوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيكون لديهم فرصة أفضل لرؤية زخات الشهب مقارنة بنصف الكرة الجنوبي، وتقل فرصة مشاهدتك لهذا العرض المبهر الذي سيزين السماء بشكل كبير إذا حاولت مشاهدة وابل الشهب في المدينة.