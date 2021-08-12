بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-8-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، سواء العمومية التي تطلقها الغرفة التجارية، أو الرئيسية في السوق المحلي، حالة من الاستقرار النسبي والتي تشهدها كافة أنواع الثروة الداجنة منذ فترة كبيرة.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها، اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا» وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة للوطن.

فيما وصلت سعر كرتونة البيض، بالمزرعة اليوم الخميس، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الخميس، في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.