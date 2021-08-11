بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-8-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن اليوم، سواء العمومية التي تطلقها الغرفة التجارية، أو الرئيسية في السوق المحلي، عند نفس السعر منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بسبب زيادة المعروض.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها، اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض، بالمزرعة اليوم الأربعاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.