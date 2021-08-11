برلماني تونسي: الإسلام السياسي انتهى بلا رجعة

قال حاتم المليكي، مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، إن تصريح رئيس حركة النهضة التونسية الذي أوضح فيه أن الحركة ستقوم بمراجعة ذاتية داخلية هو عبارة عن تلاعب سياسي، مؤكدًا أن الحركة فهمت أنه لا يوجد تضامن معها والشعب يحملها التراجع السياسي الحادث في تونس لمدة 10 سنوات، لافتًا إلى أن الحركة يجب أن تلتزم بالإطار الديمقراطي المدني في تونس وتتراجع عن رؤيتها.

حركة النهضة في تونس

وأضاف «المليكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن حركة النهضة هي التي أنهت نفسها بسبب تعنتها خلال 10 سنوات وقيامها بانتهازية والتحالف الفاشل مع بعض الأشخاص في ظل دعم حركة الإخوان العالمية لهم، متابعًا بنبرة فرح: «الإسلام السياسي في تونس انتهى بلا رجعة ولن يعود مرة أخرى».

كيف بدأت ثورة تونس ضد جماعة الإخوان؟

وأصدر الرئيس التونسي قيس بن سعيد قرار في 25 يوليو الماضي بتعطيل عمل البرلمان في تونس والذي يسيطر عليه حركة النهضة الذارع السياسي لجماعة الإخوان في تونس، والتي تعد جزء من حركة الإخوان العالمية والتي تصنفها مصر جماعة إرهابية بحكم صادر في ديسمبر 2013 بعد 6 أشهر من عزل جماعة الإخوان من الإخوان عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وساند الشعب التونسي الجيش الذي نزل ليحمي المقرات الحيوية في البلاد وسط فرحة من المواطنين، والنزول للاحتفال في الشوارع رافعين أعلام تونس مع تشغيل الأغاني الوطنية والنشيد الوطني لتونس الخضراء.