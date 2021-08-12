إصابة سيدة سقط عليها «خشب» من أعلى سطح مستشفى بأسيوط

أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر سقوط «خشب»، عليها من أعلى سطح مستشفى خاص بمنطقة «اليسري»، التابعة لحى غرب أسيوط وجرى نقلها للمستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط خشب من أعلى مستشفى دار العظام تحت الإنشاء على إحدى السيدات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابه «صافوليا نادر جلال»، 30 سنة، تم نقل المصابة لمستشفى اسيوط الجامعى وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

مصادرة 28 شيشة خلال حملة ليليه لمتابعة الإجراءات الاحترازية بحي غرب أسيوط

وفى سياق آخر شن حي غرب برئاسة محمد البشير رئيس الحي حملات ليليه مفاجئة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية علي المحلات والكافتيريات والمقاهي وحملة اشغالات آخري لرفع كافة المعوقات عن شوارع الحي وتسهيل الحركة علي المواطنين .

وترأس الحملة نائبا رئيس الحي، الدكتور محمد عبدالراضى و أحمد ثابت، واستهدفت منطقة مصنع سيد والبيسرى وشارع السبيل وأسفرت عن رفع إشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة، كما أسفرت الحملة عن مصادرة عدد 28 شيشة تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب رئيس حي غرب المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وأكد علي استمرار الحملات والرقابة للحفاظ علي سلامة المواطنين مشددا على عدم التهاون حيال المخالفين وفقا للقانون .