محمد هنيدي عن قصر قامته: «عم صلاح دكني بدل ما يشيلني حديد»

تحدث الفنان محمد هنيدي، بشكل كوميدي، عن قصر قامته، إذ قال إن والده كان يضع له في كل حائط بالمنزل «عقلة» من أجل التمرين عليها لزيادة طوله، «بس ربنا ماكانش راضي بقى»، وذلك خلال بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

والده كان يضع له «عقلة» في كل أرجاء المنزل

وأضاف «هنيدي» أن والده أرسله لشخص يُدعى «عم صلاح» من أجل تمرينه على الرياضة والألعاب لزيادة طوله، لكن «عمي صلاح كان في ساحة في إمبابة جنبنا، وكان بيشيلني حديد كتير وحاجات كتير تقيلة، كان عاوز يخليني قوي، بس طلع إنه كان بيدكني ومبقيتش أطول، بس بالنسبة للقصر ده، فيه عدة أسباب وفي الأول والآخر بتاعة ربنا».

محمد هنيدي يكشف سبب ذهابه المتكرر لـ«إمبابة»

وأشار الفنان إلى أنه ينزل منطقة إمبابة باستمرار، إذ يقطن أشقاؤه، ووالدته رحمها الله كانت تقطن في هذه المنطقة، كما أنه كان يذهب لبولاق الدكرور، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يخاف من الحسد، «ربنا الحافظ»، كما ذكر أنه يّكتب الآن مسرحية جديدة وسيطرحها للجمهور في وقت قريب.

هنيدي عن الأهلي والإسماعيلي: ننتظر مباراة جيدة

وعن مقترح من الجمهور بعمل حفلة له يغني فيها كل أغانيه، رد: «والله فكرة حلوة»، كما أعرب عن استعداده اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي، قائلًا: «الأهلي في أحسن أحواله، والإسماعيلي أداؤه جيد الفترة الماضية، وبكده هنشوف مباراة جيدة».