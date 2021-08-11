مصرع فني صيانة سقط عليه محول كهرباء أثناء تركيبه بالعاشر

لقي فني صيانة بجهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط محول كهرباء عليه، أثناء تركيب ونقل المحول، بواسطة «ونش» لنقل المعدات.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بوفاة شخص يُدعى «نعيم»، فني صيانة بجهاز مدينة العاشر من رمضان، إثر سقوط محول كهرباء عليه، أثناء نقله وتركيبة بواسطة «ونش»، في بالمجاورة 47 بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان لمباشرة الواقعة، وتم استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تميداً لتوقيع الكشف الطبي عليها، بمعرفة مفتش الصحة، وتحديد سبب الوفاة ومن ثم إصدار تصريح بالدفن، وتسليم جثمان المتوفى إلى ذويه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.