"صحة الشرقية" تواصل تطعيم العاملين في مصانع العاشر بلقاح كورونا

واصلت الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة أبو حماد، وقياس العلامات الحيوية للعاملين بهذه المصانع بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتم اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بالعيادات المتنقلة بمدينة أبو حماد والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات.

وأكد أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل خلال جميع أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.