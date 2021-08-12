حظك اليوم برج القوس الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج القوس أنه يحب الانطلاق والحياة ويكره التقيد، كما تكره امرأة هذا البرج الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء واليوم يلعب الزملاء والأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم برج القوس 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة، وقد تعيش أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.