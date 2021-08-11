«التنظيم والإدارة»: قرار الترقيات والحوافز يُطبق على رواتب «يوليو»

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مجلس الوزراء اعتمد حوافز وترقيات لـ885 ألف موظف، موضحًا أن الحوافز لمن وصلوا إلى قمة الهرم الوظيفي لأنه لا يوجد درجة وظيفية يرقون إليها، ويطبق القرار الجديد على رواتب شهر يوليو، لافتًا إلى أن 628 ألف موظف دخلوا على الموقع، والعدد سيتخطى المليون لأن الناس يدخلون للاطمئنان على أنفسهم، ويدخلون مرة أو مرتين.

موقع إلكتروني لإعلان بيانات الموظفين

وأضاف «الشيخ»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن هناك موقعًا إلكترونيًا يمكن للموظف أن يدخل عليه ويكتب اسمه وتاريخ تعيينه، فيعرف ترقيته والمستوى الموجود عليه حاليًا، وهل هو يستحق الترقية أم لا، وإذا كان الموظف من غير المستحقين الترقية في هذه المرة، تظهر له رسالة بموعد ترقيته.

الحفاظ على المدد البينية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لأول مرة في حركة الترقيات يجرى الاحتفاظ بالمدد البينية للترقيات، بمعنى أنه لو جرى ترقية موظف منذ 3 سنوات ومستحق الترقية، فإنه تظهر له رسالة تقول له أنه يستحق الترقية ويُظهر له موعد ترقيته المرة القادمة.

إمكانية تقديم تظلمات

ولفت إلى أن الترقية هذه المرة تأتي وفقًا لمرور المدة والسنوات، وهذا يختلف عن قرار وزارة التخطيط بترقية الموظفين بناء على تقويم الأداء للموظف، والذي يكون بناء على محددين، أولهما أداؤه في الوظيفة، والثاني هو السلوك الوظيفي، وبناء على ذلك يجرى ترقية الموظف، ولكن هذا النظام لا يُطبق الآن، وسوف يُطبق في الفترة المقبلة.

وشدد على أن الموظف الذي يرى في نفسه أحقية الترقية ولم يجر ترقيته، يستطيع تقديم تظلم.