سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-8-2021

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الخميس، الموافق 12 أغسطس، ارتفاعا في كافة أعيرة المعدن الأصفر وذلك بعد أن شهدت استقرارا ملحوظا منذ، بقيمة تراوحت بين 15 و17 جنيهًا دفعة واحدة، لتصبح حصيلة التراجعات خلال 5 أيام 33 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 878 و 880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 768 و770 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6144 و6160 جنيهًا.

وسجلت قيمة المعدن الأصفر أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع، إذ انخفض بنسبة 2.82% الأسبوع الماضي، في الفترة من 31 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الحالي، على خلفية صدور تقرير الوظائف الأمريكية، وفق البيانات التي أظهرها البنك المركزي المصري.

وعالميا المعدن الأصفر يتأثر من مخاوف دلتا

كما سجل الذهب ارتفاعا في ظل مخاوف من ارتفاع الإصابات بمتغير دلتا لفيروس كورونا، إذ ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

أما عن المعادن الأخرى، فارتفع البلاتين 0.7% إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار، وأخيرا ربحت الفضة 0.2% إلى 23.38 دولار للأوقية.