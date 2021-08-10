شعبة الذهب: السعر العالمي «زي الطقس».. تراجع دون أي سبب واضح

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ تراجع سعر الذهب عالميًا ليس له سبب واضح اقتصاديًا أو سياسيًا، حيث تراجع سعره بشكل فجائي وفي فترة قصيرة.

وأضاف «واصف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أسعار الذهب تراجعت بشكل فجائي مثل الطقس دون تفسير، وبداية من يوم الخميس في نهاية الأسبوع الماضي شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرا، أعقبه انخفاض شديد، في ذات اليوم، وكل ذلك دون أسباب واضحة».

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة: «كان من المتوقع ارتفاع سعر الذهب عالميا، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، حيث إن البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية لا تمنح أي عوائد، وبالتالي فإن الذهب هو الملاذ الآمن، لكن عكس ذلك حدث، وانخفض سعر الذهب».

وتابع: «رغم كل ذلك، فإن الذهب يظل ذهبًا، وسعره سيرتفع مرة أخرى مهما انخفض، ولا أعتقد أنَّه سيقل عن 1750 دولارًا، ثم يرتد صعودًا بعد ذلك، وأعتقد أنَّ الوقت المناسب للاستثمار في الذهب قد حان .. اللي عاوز يستثمر مش هيلاقي أقل من كده».

وسجلت أسعار الذهب، في بداية المعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا في الأسعار بالبورصات المحلية، بعد أن شهدت الأسعار في ختام تداولات أمس، هبوطًا ملحوظًا.

وتراوح قيمة هذا الهبوط بين 15 و17 جنيهًا دفعة واحدة، لتصبح حصيلة التراجعات خلال خمس أيام، 33 جنيهًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، إلى 761 جنيهًا، مقابل 778 جنيهًا صباح أمس الاثنين.