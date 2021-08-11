عودة العمرة للسعودية.. المملكة تواصل تلقي الطلبات

واصلت المملكة العربية السعودية تلقي طلبات الراغبين في أداء العمرة بعد قرار السلطات السعودية عودة العمرة للسعودية للقادمين من الخارج، واستئناف تلقي الطلبات بداية من الاثنين الماضي، الموافق 9 أغسطس، واستقبال المعتمرين بداية من أمس، الموافق 10 أغسطس.

وجاء قرار عودة العمرة للسعودية للقادمين من الخارج بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين الأجانب بسبب جائحة «كوفيد-19»، بمثابة خبر سار بالنسبة لملايين المسلمين حول العالم الذين كانوا يتطلعون لأداء العمرة، بعد توقفها منذ مارس 2020.

عودة العمرة للسعودية وقبول 20 ألف شخص يوميا

وصرح هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية بأنه في إطار قرار عودة العمرة للسعودية سيتم قبول 20 ألف شخص يوميا لأداء العمرة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي قرار عودة العمرة للسعودية للقادمين من الخارج لانتعاشة اقتصادية وأن يعيد شريان حياة رئيسي للاقتصاد السعودي، حسبما ذكرت فرنسا 24.

شروط أداء العمرة تلقي جرعات اللقاح المعتمدة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، شروط عودة العمرة للسعودية للقادمين من الخارج، حيث شملت استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في السعودية، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وشددت كذلك في إطار الشروط الواجبة لأداء العمرة، على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي لدخول المسافرين إلى المملكة، وفق الآليات التي اعتمدتها الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا للاشتراطات الصحية مع تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين.

عودة العمرة للسعودية بالحجز على منصة اعتمرنا

وأكدت الوزارة أنه يجب الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة به، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة «اعتمرنا».