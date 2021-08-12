«ممنوع دخول الرجالة».. حمو بيكا يُحيي حفلا لـ«السيدات فقط» في مارينا

يستعد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لإحياء حفل غنائي، على أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، في مارينا بالساحل الشمالي، يوم السبت المقبل.

وأعلنت إدارة الشاطئ، عن الحفل، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة بقولها: «إلى سيدات الشاطئ.. حفل حمو بيكا لا تفوتونه».

ويُقدم حمو بيكا خلال الحفل، مجموعة من أبرز المهرجانات الخاصة به، التي حققت نجاحا مؤخرا، مثل «قمر التوك توكاية» و«أنتي معلمة» و«شمس المجرة» وغيرها.

ويعتبر مهرجان «قمر التيك توكاية»، واحد من أبرز المهرجانات التي حققت نجاحا مؤخرا، وتقول كلماته: «حاجة مجناني.. أنتي مدوخاني.. لما بشوف عيونك بنسي أي حد تاني.. الحلوة اللذيذة.. والشفايف كريزة ليها طلة جامدة بجد فيها ألف ميزة.. نار يانار إن غاب القط العب يا فار.. أنا شوفتك حسيت بانهيار أنا قلبي عليه بيعلي التيار.. ناس يا ناس البت فوديكا وقلبي الكاس عمر جمالكماهيتقاس أنتي ف قلبي وجوه الراس نازلة الصبح فايقة من غير ميكب رايقة».

وكشف أحد منظمي الحفلات، في وقت سابق لـ«الوطن»، عن الأجر الذي يتقاضاه حمو بيكا في الحفل الواحد، مؤكداً أنه يحصل على 30 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

وأوضح أن حمو بيكا، يُحيي الحفلات بصحبة صديقه نور التوت، الذي يُقاسمه الأجر؛ إذ أن بينهما «كيميا» كبيرة على المسرح.

وكان حمو بيكا، قد دخل في خلاف حاد مؤخرا مع عمر كمال، بعدما صرح الأخير في حوار تليفزيوني له، أن الأول لا يُجيد الغناء، بينما يؤدي بطريقة ما، لكن يحظى بانتشار واسع، كونه يظهر بأداء مختلف على المسرح.

وبعدها، أوضح عمر كمال موقفه من هذا التصريح، مؤكدا أنه لا يقصد التقليل أو الإساءة لـ«بيكا»، قائلا: «أنا كنت برد على سؤال المذيع.. وأشدت بموهبة حمو بيكا على المسرح».