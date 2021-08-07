تفاصيل التحقيق لـ8 ساعات.. نورهان تمثل جريمة قتل نجلاء «داخل المول»

خضعت المتهمة «نورهان» قاتلة صديقتها «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون في مول شهير في كفر الدوار، على مدى 8 ساعات متصلة لجلسة تحقيق جديدة هي وشريكيها الشابين اللذان نفذا جريمة القتل طمعًا فيما لدي المجنى عليها من أموال «إيراد العيادة» التى تعمل فيها، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث وأدلة الاتهام الممثلة في فيديو وثق الجريمة ومدته 120 ثانية حيث اعترف المتهمين بتفاصيل الجريمة كاملة.

تمثيل الجريمة

واقتادت أجهزة الأمن الفتاة «نورهان» وشريكيها في جريمة قتل صديقتها «نجلاء» المعروفة إعلاميا بـ«فتاة كفر الدوار»، إلى مسرح الجريمة وخضعت المتهمة وشريكيها لتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وظهرت المتهمين في حالة هدوء وقت إجراء تمثيل الجريمة ونفذا تعليمات الجهات الأمنية حتى انتهاء ذلك الإجراء القانونى.

خديعة نورهان لصديقتها

وأفادت تحقيقات النيابة بأن نورهان قاتلة صديقتها تعمل في عيادة طبية قريبة من عيادة المجني عليها وأنها خططت للجريمة قبل تنفيذها بوقت قصير وأنها ذهبت إلى صديقتها وشربت معها «عصير»، وجلستا سويا لعدة دقائق حتي تأكدت من خلو العيادة من المرضى وبعدها أرسلت المتهمة رسالة على تطبيق «واتساب» إلى شريكيها أخبرتهما فيها بأن العيادة خالية فحضر المتهمان ونفذا الجريمة.

وقالت المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات: «مش عارفة عملت كده ازاي، كنا عايزين نسرقها وخلاص، مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، مقدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي».

القبض على الجناة

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت لغز جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث، صديقة الضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها «شابان» لقتل الضحية وسرقتها، وتمكن المتهمين من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا يقدر بـ2000 جنيه.