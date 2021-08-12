حبس تاجر «بانجو» في الإسماعيلية

أمرت نيابة أول الاسماعيلية، بحبس متهم بترويج مخدر البانجو في الإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات صباح اليوم الخميس، عقب القبض عليه، أمس في حملة أمنية.

ووجهت النيابة العامة له تهمة الإتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر البانجو فيما تحفظت علي كمية من المضبوطات عبارة عن لفافات كبيرة الحجم وزن الواحدة منها 3 كيلو جرام.

وكانت وحدة مباحث قسم أول الاسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، القت القبض علي احد اكبر تجار البانجو خلال حملة أمنية مكبرة بعد ورود تحريات أفادت بنشاط المتهم في توزيع المواد المخدرة، وأشارت التحريات إلي تردد المدعو «فهد.س»، وشهرته «أبو عدي»، علي دائرة قسم أول وتوصلت التحريات إلى أن المتهم نجح في جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائه.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى ضم النقباء «أحمد بيومي وأحمد يحي وأحمد بهاء»، معاونو مباحث قسم أول، تمكنت حملة مكبرة من ضبط المتهم وبحوزته لفافات كبيرة من مخدر البانجو قبل توزيعها علي صغار التجار والمدمنين، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما أمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم.

يذكر أن وحدة مباحث التل الكبير نجحت في القبض علي عاطل قبل عدة أيام بحوزته كمية من مخدر البانجو خلال حملة أمنية مكبرة، بينما قالت المصادر إن المتهم يتردد علي دائرة القسم لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر البانجو مستغلا معرفته ببعض صغار التجار والمدمنين.