8 مراكز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا بالغربية.. تعرف على الأماكن

بدأت اليوم، مديرية الصحة بالغربية، الخميس، تطعيم المسافرين للخارج لقاح كورونا وذلك داخل 8 مراكز مخصصة، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

تطعيم المسافرين.. مراكز لقاح كورونا

حددت مديرية الصحة بالغربية 8 أماكن يتوجه إليهم المسافرون من أجل الحصول على لقاح كورونا، وذلك في إطار تسهيل إجراءات تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد علي المواطنين المسافرين الى الخارج.

وهذه المراكز هي: « مركز طبي سعيد بطنطا ، مكتب صحة السنطة ، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة قطور، مكتب صحة المحلة أول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى».

تطعيم المسافرين.. رسالة تحدد الموعد والمكان

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المسافر عليه الالتزام بالرسالة التي تأتي له على هاتفه الخاص به، من حيث مكان التطعيم والموعد، ولن يحصل على الجرعة إلا من خلال المركز المحدد له أثناء التسجيل على موقع الوزارة، وذلك في منع التكدس والتزاحم وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر سارٍ وإيصال رسوم الشهادة.

تطعيم المسافرين.. توفير 53 ألف جرعة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مراكز التطعيمات لفيروس كورونا والبالغ عددها 20 مركزًا، متوافر بها نحو 53 ألف جرعة تطعيم تضم أربعة أنواع متعددة من التطعيمات.

تطعيم المسافرين.. فرق متحركة

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم تفعيل الفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين وذلك بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية وذلك للحد من أي انتشار لفيروس كورونا، ومنع التكدس في مراكز التطعيم وتحديد عدد من المواطنين لا يتعدي 150 فردًا صباحًا، و150 فردًا مساء بكل مركز تطعيم بإجمالي 300 جرعة كل يوم في كل مركز تطعيم ومنع أي زحام للمواطنين وتسهيلًا عليهم بمراكز تلقى اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه لا يغفل عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم تخصيص فرق متنقلة يوميًا لتوفير اللقاح واعطائهم بالمنازل لتخفيف العبء عليهم.

تطعيم المسافرين.. مستشفيات تسجل صفر كورونا

وأضاف وكيل صحة الغربية انه يتم رفع درجة الاستعداد بكل مستشفيات الغربية والعزل لأي طوارئ محتملة لتطورات فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار صفر كورونا حتى الآن ببعض أيام الأسبوع بالغربية، وانخفاض كبير في نسب الإصابات من 1 إلى 5 فقط في بعض الأيام.