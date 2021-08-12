رئيس جامعة جنوب الوادي: خطة للتطوير ووحدة لتلقي شكاوى المواطنين

عقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، بحضور عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، فى إطار حرصه على عقد اللقاءات الدورية ضمن الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى جنوب الصعيد بالمستشفيات الجامعية بقنا.

وخلال الاجتماع وجّه رئيس الجامعة، الشكر للأطباء ومعاونيهم للجهود المبذولة فى تقديم خدمات متميزة بالمستشفيات الجامعية وتحقيق العديد من الإنجازات فى القطاع الطبى للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه وبجودة عالية لخدمة جنوب الصعيد.

رئيس جامعة جنوب الوادي.. إنشاء منصة موحدة للطوارئ

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة لإنشاء منصة موحدة للطوارىء بخاصية النداء الألى بوسيلة اتصال مناسبة مع تخصيص فرد أو مدير مسئول عن عملية النداء الألى والتنسيق مع المستشفيات الأخرى لاستقبال الحالات الطارئه والحرجة، كما سيتم إنشاء إدارة موحدة للعنايات المركزة بالمستشفيات الجامعية بفريق عمل للمتابعة كل 12 ساعة لتسريع عمليات الإتاحة للأسرة الشاغرة، مع وضع خطة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة خلال الفترة القادمة وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمضى قدما فى زيادة عدد الآسرة وفق جدول زمنى.

جامعة جنوب الوادي .. خطة شاملة لتطوير المستشفى

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا رفع كفاءة العمل بالمستشفيات الجامعية، ومراجعة عقود صيانة الأجهزة وإعداد قاعدة بيانات بجميع الأجهزة المتاحة بالأقسام وقواعد واضحة للإحلال والتجديد والصيانة، كما سيتم مراجعة واستكمال كافة أنواع التحاليل الطبية غير المتاحة لتوفرها المستشفيات الجامعية من حيث شراء أجهزة تحاليل أو كيماويات أو تحديث الأجهزة الحالية، وكذلك سيتم وضع خطة متكاملة بالمتطلبات اللوجستية والبشرية التى تمكن المستشفيات من استقبال الطوارىء على مدار الساعة طوال الأسبوع، مع المتابعة المستمرة للإدارات فى الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية من خلال جداول شهرية معتمدة من الاقسام ومجلس ادارة المستشفيات.

إنشاء وحدة لتلقى شكاوي المواطنين

وقال «غرباوي»، إنه سيتم عمل خطة عاجلة لإستقبال الحالات الطارئة على مدار ال 24 ساعة وتوفير كل المتطلبات اللازمة للتيسير على المرضى وفتح الطوارىء بشكل يومى، كما سيتم انشاء وحدة بالمستشفيات الجامعية لتلقى شكاوى المواطنين بشكل مستمر وتقوم ببحث المشكلات بصفة مستمرة لإمكانية ايجاد حلول لها بالتنسيق مع ادارة المستشفى ويكون معروف مكانها للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية ولها موقع على شبكة الانترنت، وتحفيزاً للأطباء المقيمين بقسم التخدير والعناية المركزة سيتم تسهيل اجراءات تسجيلهم بالدراسات العليا فور استلامهم العمل وتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية للحصول على درجة الماجستير .