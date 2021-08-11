رغم عودة السياحة الروسية.. «غرفة المنشآت الفندقية»: ستظل الأسعار ثابتة خلال الفترة الحالية

جاءت عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف نحو 6 سنوات، لتنعش آمال القطاع السياحي في عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، ومع الارتفاع المتوقع لأعداد الرحلات الروسية لمصر خلال الأشهر المقبلة، يدور سؤال في اذهان البعض: متى تلجأ الفنادق إلى رفع أسعارها التي تبيع بها حاليا ويصفها البعض بالمتدنية؟

علاء عاقل: أسعار بيع الغرف الفندقية تخضع لسياسة العرض والطلب

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن أسعار بيع الغرف الفندقية تخضع لسياسة العرض والطلب، فكلما كان العرض أكثر من الطلب كان السعر في المعدل الطبيعي، أما إذا ارتفع الطلب على العرض، فإن الأسعار ترتفع بشكل تلقائي.

عودة الرحلات الشارتر لشرم الشيخ والغردقة

وأضاف لـ«الوطن» أنه في الحالة الحالية لفنادق شرم الشيخ والغردقة، ستظل أسعار الفنادق ثابتة خلال الفترة الحالية، نظرا لقلة أعداد الرحلات الوافدة من روسيا خلال أغسطس، والتي لا تتجاوز الـ20 رحلة في الأسبوع بمعدل 10 رحلات لشرم الشيخ ومثلها للغردقة، موضحا أن أسعار تلك الفنادق سترتفع حال بدأت شركات الطيران الروسية في تشغيل رحلات الطيران العارض «الشارتر»، وبدأت أعداد السياح الروس في الارتفاع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ رحلات الطيران الشارتر من شهر أكتوبر المقبل.

وطالب «عاقل» المنشآت الفندقية بعدم بيع الغرف الفندقية بأقل من الحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة والآثار، والذي سيجري تطبيقه رسميا نوفمبر المقبل، والذي ينص على أن أقل سعر لبيع الغرفة بفنادق فئة الـ5 نجوم بـ40 دولار في اليوم، والغرفة بفنادق فئة الـ4 نجوم بـ28 دولار في اليوم .

ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للسياح

ودعا المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء إلى الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية، مع الحرص على تجويد الخدمة المقدمة للسائح الروسي لضمان استمرار قدومه.