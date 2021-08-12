تامر حسني يتذيل إيرادات أمس بفيلم «مش أنا»

حقق الفنان تامر حسني بفيلمه «مش أنا» ما يقرب من 138 ألف جنيه فقط بدور العرض أمس، ليتذيل إيرادات الأفلام المنافسة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

تامر حسني يحقق 42 مليون جنيه في 7 أسابيع

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق إيرادات عالية منذ طرحه، وصلت إلى 42 مليون جنيه و944 ألف جنيه خلال 7 أسابيع تقريبًا؛ ما يعد من الأرقام القياسية التي حققها تامر حسني خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن الإيرادات تراجعت في ظل منافسة عدد من الأفلام الأخرى.

الأفلام التي تم سحبها من دور العرض بسبب قلة الإيرادات

ما بين الحين والآخر، يقوم صناع الأفلام بطرح أعمالهم الفنية الجديدة، مما يؤدي إلى سحب أفلام أخرى، ومؤخرًا تم سحب أفلام «ديدو» للفنان كريم فهمي مع عدد من النجوم الشباب، و«أحمد نوتردام» لرامز جلال، و«ماما حامل» بطولة الفنانة ليلى علوي بسبب قلة الإيرادات خلال الأيام الماضية.

نشاط فني للفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة

ويستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي «شغل خواجات»، ولم يستقر على فريق العمل سوى الفنانة روبي، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.