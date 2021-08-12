«السرطان» ليس منها.. خبير يوضح مخاطر النوم بجوار «الموبايل»

قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس، ومدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، إنّ النوم إلى جانب الأجهزة الإلكترونية يسبب خطرا شديدا على الصحة العامة، موضحا أنّه حتى الآن لا توجد أي دراسات علمية تؤكد أنّ النوم إلى جانب الأجهزة الإلكترونية يتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان، كما أنّ النوم إلى جوار الأجهزة الحديثة لا يؤدي بشكل مباشر إلى الإصابة بالسرطان ولا يدمّر خلايا المخ كما يشاع، لكن يجب تجنب فعل ذلك بكل تأكيد.

وأضاف أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أنّه رغم أنّنا لا نملك دليلا دامغا على مقدار الضرر الذي ينتج عن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم، لكن نعرف أنّ النظر للشاشات لمدة طويلة قبل النوم يسبب الأرق، وقد يحدث اختلالا في الساعة البيولوجية التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ اليومية.

وتابع مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، أنّ موجات الضوء الأزرق الناتج عن الشاشات أو مصابيح الـLED بشكل عام، تعمل بشكل مباشر على تقليل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن بدء عملية النوم، ليس هذا فحسب، فبعض الدراسات تشير إلى احتمالية وجود صلة بين نقص الميلاتونين وبعض الأمراض، كالسمنة والسكري وحتى بعض أنواع السرطان.

الاستيقاظ والتكاسل عن العمل والدراسة سببه السمنة المفرطة

وأكد ثروت أنّ هناك دراسات أخرى ربطت بين التحفز والتوتر الناتجين عن استخدام الأجهزة التفاعلية، كالحاسوب والهاتف المحمول والتلفاز، وبين الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل صحي.

ولفت أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس إلى أنّ العديد من الاستبيانات أثبتت أنّ رنين الهاتف أو الإشعارات هما السبب الأول للنوم المتقطع وعدم انتظامه، فالأمر لا يقف عند الاستيقاظ أو التكاسل عن العمل أو الدراسة، لكن تأخر النوم وعدم انتظامه مرتبطان ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن وتأخر الشعور بالشبع، لدرجة قد تصل إلى السمنة المفرطة والإصابة بأمراض الأيض كالسكري وغيره.

ونصح مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، بالتوقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لمدة ساعة أو ساعتين تقريبا، وتقليل إضاءة الغرفة التي تنام فيها قدر الإمكان، ما يعمل على زيادة إفراز الميلاتونين الذي يساعدك على النوم، وحاول بقدر الإمكان أن تنام بعيدًا عن أجهزتك التقنية لتتجنب الإزعاج المتكرر أثناء النوم المتقطع.