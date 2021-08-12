استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في العوينات بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة، تستكمل حاليا حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم

وقال وزير القوي العاملة، إنّه في هذا الإطار تستكمل مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في المحافظة، حيث شكلت حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم للإنشاءات بشرق العوينات، التي تنفذ مشروع ثلاجة تخزين بطاطس بالمحافظة لـ360 عاملا، واستخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجانا، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

عملية الحصر والتسجيل تتم بالتعاون مع الجهات المعنية

من جانبه، أشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلى أنّ عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنّ عملية التسجيل والحصر تتم تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.