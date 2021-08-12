جامعة سوهاج تطلق «دورة تدريبية» لتعلم مهارات الإنترنت «أون لاين»

أعلنت حاضنة مسار بجامعة سوهاج، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان «100 فرصة»، بالتعاون مع «إنروت» للتنمية بهدف تعلم مهارات الإنترنت.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، لافتا الى أن الدورة ستنفذ «أون لاين»، عبر تطبيق «زووم»، في الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الحالي، موضحا أن التدريب يأتي انطلاقا من دور الجامعة المستمر في تنمية المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل.

برنامج التدريبي يضم الموضوعات المتعلقة بالفرص المتاحة

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، في بيان صحفي، اليوم، أن البرنامج التدريبي يضم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالفرص المتاحة للعمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل مميز ومختلف، وتعلم كيفية التخطيط الجيد للمستقبل، والعمل على إمكانية إيجاد وظائف مناسبة لهم وذلك طبقا لمهاراتهم، وأيضا معرفة الدورات المميزة التي يمكن الحصول عليها أون لاين لتطوير المهارات.

الدورة تستهدف الطلاب والخريجين

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أن الدورة تستهدف الطلاب والخريجين من الجامعة، وذلك لتعريفهم بالمواقع الإلكترونية التى توفر تدريبات مجانية لتعليمهم العمل على تطوير الذات وذلك للحصول على وظيفة، وأيضا كيفية إدارة منصات التواصل الإجتماعي وفرص العمل.

الجدير بالذكر أن التدريب يحاضر فيه جهات عديدة ومنها googel، وعلى الراغبين للتسجيل بالتدريب يقوم بالدخول للرابط https://tinyurl.com/4cma9236

يشار إلى أن جامعة سوهاج، تنظم العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات بهدف اعداد جيل من الشباب يساهم في تنمية اقتصاد الوطن وتكوين جيل قادر علي استيعاب متطلبات سوق العمل، وتولي الجامعة اهتمامات كبيرة في مجال تعلم اللغات الأجنبية لطلاب الجامعة ومن خارجه، كما تولي الجامعة اهتماما كبيرا في دعم البحث العلمي ورعاية الابتكارات وبراءات الاختراع