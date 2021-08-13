حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بقوة الشخصية، وطيبة القلب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا قراراتك وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الصعوبات من حولك، الشمس في منزل الحب تساعدك على إصلاح علاقتك بالأصحاب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.