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حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
برج العقرب

برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب أنه يفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، كما أنه صادق ومخلص، كما أن هناك العديد من العيوب التي يمتلكها مولود هذا البرج من أبرزها حُب التملّك فأصحاب هذا البُرج لا يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبداً.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم برج العقرب 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم برج العقرب 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك تستطيع أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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