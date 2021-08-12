حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بالطموح والرغبة في النجاح طول الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمنحك حكمة في إدارة المال والأعمال.. ترتفع أسهمك وتأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب ممن تحب بلطف، وتؤثر بذكاء في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.