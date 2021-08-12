حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:00 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
برج الميزان
يعرف عن مولود برج الميزان أنه يحب الحيادية في جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، ودائما ما يكون مولود هذا البرج شريكاً مثاليا ورومانسيا ومحبوباً بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان 12-8-2021 على الصعيد المهني
تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.
حظك اليوم برج الميزان 12-8-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.