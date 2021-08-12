موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2021 العربية والأجنبية.. 17 يوما

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2021 العربية والأجنبية، سيكون خلال الفترة من 14 حتى 31 أغسطس الجاري.

وأشارت الوزارة إلى بدء صرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية من مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بدءً من السبت المقبل، على أن يتم البدء في قبول الأوراق من الاثنين 16 أغسطس، وذلك بعد أن يدخل الطالب جميع البيانات الشخصية الخاصة به، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2021 العربية والأجنبية.. يبدأ السبت المقبل

تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعريية 2021، استعدت له الوزارة بفتح فرع له في جامعة الإسكندرية لقبول الأوراق لجميع طلاب الشهادات المعادلة من أبناء الوجه البحري، وفتح فرع في جامعة أسيوط لخدمة أبناء الوجه القبلي، بجانب المكتب الرئيسي ومقره جامعة عين شمس.

وفي إطار الاستعدادات لموعد تنسيق الشهادات المعادلة 2021، جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، تنفيذاً للاشتراطات التي حددتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أبرزها إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم سداد ثمن دليل القبول لكل طالب وباقي الأوراق الواجب تقديمها بموجب حوالة بريدية من مكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية.