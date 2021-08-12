مصادر: 107 آلاف سجلوا اختبارات القدرات 2021 بالجامعات حتى الآن
كتب:
أحمد أبوضيف
11:09 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
اختبارت القدرات 2021
تواصل الجامعات الحكومية إجراء اختبارات القدرات 2021، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والتي ستستمر حتى 19 أغسطس الجاري، وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القبول.
وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم لأداء اختبارات القدرات 2021 بلغ حوالي 107 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.
مصادر: عدم رصد إصابات بكورونا بين الطلاب حتى الآن في اختبارات القدرات 2021
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاختبارات تسير بالكليات المختلفة بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، ولم تُرصد أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن بين الطلاب الذين أدوا امتحانات القدرات.
وذكرت المصادر، أنه يجرى إعلان نتائج اختبارات القدرات 2021 خلال 48 ساعة بعد انتهاء الطالب من أدائها، مؤكداً التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
من جانبه، كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن اختبارات القدرات 2021 بالجامعة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بـ8 كليات، وهي التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والسياحة، والتمريض، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والفنون الجملية، والتربية الموسيقية، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد والتأكيد على ضرورة إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة الاختبارات.
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