كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2021

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب التنسيق للجامعات والمعاهد، في ضوء المنظومة الإلكترونية الشاملة لعملية التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ المركز الإعلامي بالوزارة، رصد تساؤلات واستفسارات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد خلال الفترة الماضية، وأجاب عن الأسئلة وعرضها على السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمُشرف على مكتب التنسيق، ومسؤولي مكتب التنسيق للشهادات العربية والأجنبية للمراجعة والتدقيق.

وأعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، في شكل أسئلة وإجابات تيسر فهم منظومة التنسيق الإلكتروني وكيفية التعامل معها، وسيتم رفع هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيس بوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT، والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx لإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

كل ما تريد معرفته عن نظام تقديم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بتنسيق 2021-2022

* ما مواعيد صرف وقبول أوراق التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟

- خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021.

- يتم قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الإثنين الموافق 16/8/2021، عقب إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً.

- يمكن للطالب التقديم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقديم.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقديم.

* ما أماكن صرف أوراق التقديم؟

- مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، ومقره إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين.

- فرع مكتب التنسيق بجامعة الإسكندرية، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

- فرع مكتب التنسيق بجامعة أسيوط، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية؛ لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

* ما أماكن صرف وقبول أوراق التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والليبية؟

- يتم صرف الأوراق من مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس فقط، ومقره إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين.

* ما الخطوات التي يتبعها الطالب لتسجيل البيانات الأساسية، والحصول على كود الدخول والرقم السرى على موقع التنسيق الإلكتروني؟

- يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

- يعقب ذلك دخول الطالب على صفحة الشهادات المعادلة، ويضغط على رابط «تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري»، وتظهر للطالب شاشة التعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدًا، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

- يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها، مع مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة، وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب وتسجيل بياناتها، وتشمل: (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية - اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط على مفتاح التالي.

- تسجيل بيانات الطالب (الاسم - البريد الإلكتروني - التليفون المحمول - الديانة والنوع - الرقم القومي للطالب - تاريخ الميلاد - عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي)، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري.

* ما القواعد الواجب مراعاتها قبل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

- الحفاظ على كود الدخول والرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

- يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات ممثلة لرغباته وقدراته، ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

* كيف يسجل الطالب رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني؟

- يسجل الطالب بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

- سيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

- يحدد الطالب المنطقة الجغرافية (أ) التي يرغب في أن تكون محل إقامته، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني.

- توزيع الطلاب على الكليات أو المعاهد بناء على ما سجله الطالب، ووفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- يطبع الطالب رغباته التي سجلها على الموقع، ويتاح للطالب تعديل رغباته حتى إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لإتمام عملية الفرز وإعلان النتائج.

* ما شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية والأجنبية؟

- يشترط تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

* ما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟

- شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

- شهادة الميلاد المصرية.

- إفادة بالإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منه الطالب على شهادة الثانوية خارج مصر.

* ما الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه لمكتب التنسيق؟

- إعطاء كل طالب إيصال استلام كمستند يثبت أنّه سلمّ أوراقه لمكتب التنسيق، ويمكن استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة.

- حال عدم قيام الطالب بذلك، سيتم إيقاف ترشيحه، وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

* ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟

- يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية وفقًا للشهادة الحاصلين عليها، بشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

* ما موقف الطلاب الذين اجتازوا امتحان S.A.T من التنسيق؟

- يرسل الطالب الذي اجتاز امتحان S.A.T نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

- حال إذا ما كان الطالب اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.